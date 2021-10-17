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Житель Сахалина погиб под обломками снесенной ветром кровли дома

, 08:34 Источник: РИА "Новости"

Житель Сахалина погиб под обломками снесенной ветром кровли дома
кровля, pixabay.com

Под обломки снесенной ветром крыши дома в Александровске-Сахалинском погиб один человек. Согласно информации пресс-службы губернатора Сахалинской области, еще один гражданин получил травмы.

Известно, что семье погибшего и пострадавшим в результате циклона в Александровске-Сахалинском было поручено оказать помощь. По предварительным данным, под обломками снесенной ветром кровли погиб один человек, его личность в настоящий момент устанавливается.

Вышеуказанная ситуация находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Специалисты проводят восстановительные работы.

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