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В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребёнком

, 15:52 Источник: 47news.ru

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребёнком
Ilya Galakhov, globallookpress.com

В субботу утром в Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» № 756  сбил коляску, в которой находился 11-месячный ребёнок. Пострадавшую девочку госпитализировали, но от полученных травм малышка скончалась в больнице.

Трагедия произошла около 11:30  на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленобласти. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

По предварительной версии, женщина в наушниках переходила пути на запрещённый сигнал светофора не увидела приближающийся «Сапсан». Машинист поезда сигналил, но она, будучи в наушниках, ничего не слышала.

Коляска улетела в канаву и разлетелась на части. Девочку поднял очевидец-мужчина. Он передал ребенка матери. Жительница Красного Бора Ольга рассказала, что женщина схватила малышку и побежала в сторону проспекта Ленина,- сообщает 47news.

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