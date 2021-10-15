К умирающему в больнице Первоуральска пациенту никто из медиков не пришел на помощь
15 октября 2021, 18:07
В третьей больнице Первоуральска Свердловской области умер местный житель, к которому, по словам его родственников, никто из медиков не пришел на помощь.
Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось. Пациент сообщал родным, что у него диагностирована пневмония при 80% поражения лёгких.
В момент, когда понадобилась экстренная помощь, врачей или медсестёр в больнице не оказалось. Сосед умирающего пациента по палате, пытавшийся разыскать медиков, снял видео и разместил его в Сети.
По данным местных СМИ, врач не выполнил обещания позвонить родсдвенникам, если больному станет хуже, а в день смерти он бросил трубку. На следующий день, когда близкие с трудом дозвонились до врача, он сообщил им, что этот человек умер.
Сообщается, что в случившемся начал разбираться Росздравнадзор.
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