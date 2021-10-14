Смог от пожаров в Свердловской области дошел до Челябинска
14 октября 2021, 11:59 Анна Семенова
Но экологи уверяют, что опасности для здоровья нет.
Ранним утром челябинцы могли наблюдать над городом густой смог. До завтрашнего дня, 15 октября, в некоторых городах Южного Урала объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.
Но в дымке, по словам экологов, виноваты не промышленные предприятия, а торфяные пожары в соседней Свердловской области.
В министерстве экологии сообщили, что высокого уровня загрязнения воздуха они не обнаружили, повышенные концентрации по взвешенным веществам, пыли, оксиду азота, который является продуктом горения, есть, но для здоровья они не критичны.
Заводам уже даны указания снизить выбросы в атмосферу. Контрольно-надзорные мероприятия продолжаются.
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