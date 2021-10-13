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Три пациента сбежали из психиатрической больницы в Краснодаре

, 16:14 Источник: РИА "Новости"

Три пациента сбежали из психиатрической больницы в Краснодаре
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Из психиатрической больницы Краснодара утром в среду, 13 октября, сбежали три пациента. К настоящему моменту сотрудники полиции задержали одного из беглецов, который был ранее судим за кражу.

В пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю заявили, что трое мужчин спилили оконную решетку, чтобы сбежать из психиатрической клиники.

Известно, что один беглец был задержан правоохранителями в Адыгее. Один из двух разыскиваемых мужчин был судим за особо тяжкое преступление. Активные поиски сбежавших пациентов клиники в настоящий момент продолжаются.

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