Выживший при крушении самолета L-410 в Татарстане пассажир рассказал об авиакатастрофе

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11 октября 2021, 15:45

Russian Emergencies Ministry, globallookpress.com

Денис Яковлев, один из выживших парашютистов при крушении самолета L-410 в Татарстане, заявил, что остался жив только благодаря профессиональным действиям экипажа воздушного судна.

Авиакатастрофа в Татарстане произошла утром 10 октября. На борту самолета L-410 находились 22 человека, в том числе два члена экипажа.

При взлете с аэродрома в Мензелинске у самолета отказал двигатель. L-410 совершил жесткую посадку, в результате погибли 16 человек. Шесть человек пострадали. Два пилота погибли.

Денис Яковлев, рассказал, что «...если бы не пилоты, то мы на общей группе похорон лежали бы», - сообщает Telegram-канал Shot. По словам парашютиста, пилоты сделали все, максимум выжали». «Думаю, пару метров им не хватило по высоте, чтобы нормально самолет посадить. Очень уверенно они шли, не заваливались никуда. Взлетели, послышался хлопок, инструктор дал команду на аварийное приземление. Мы все выжившие находились в задней части самолета», — поделился выживший в авиакатастрофе пассажир-парашютист.

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