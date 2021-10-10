На озере Увильды в Челябинской области отдыхающие убили лебедя

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10 октября 2021, 15:50 Анна Семенова

Самец остался без семьи и теперь неизвестно, улетит ли он один в теплые края. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Птица погибла из-за того, что ее подкармливали выпечкой.

Об этой трагедии пишет сайт «Челябинск Сегодня». О паре лебедей на озере Увильды знают все отдыхающие. Каждый сезон эти прекрасные птицы радовали южноуральцев своей красотой. Более того, нынешним летом у пернатых супругов появились птенчики.

Люди с радостью регулярно подкармливали птиц хлебом и булочками. Никто и не подумал узнать, можно ли давать такую пищу лебедям. Новость о том, что вся семья пропала, быстро распространилась по поселку. И вскоре самку нашли мертвой. Птенцов найти не удалось, скорее всего их также нет в живых.

Осмотр ветеринаров показал: причина смерти лебедя – воспаление тонкого кишечника. Вызывать его может употребление в пищу большого количества мучного.

Как сообщают местные жители, сейчас отец семейства одиноко плавает по озеру. И неясно, полетит ли он в теплые края или останется здесь. Руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллаян уже сообщил, что готов приютить птицу за зимовку, если он не покинет озеро. А всем любителям покормить птиц (в том числе уток) хлебом еще раз напомнил: делать этого нельзя!

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