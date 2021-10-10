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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

, 08:27 Источник: ГУМЧС России по г. Москве

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы
пожарные, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В квартире трехэтажного жилого дома в центре Москвы рано утром в воскресенье, 10 октября, вспыхнул пожар. Согласно последним данным столичного главка МЧС, в результате случившегося погибли два человека.

Сообщение о возгорании по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3 поступило в МЧС в 5.57. Пожар вспыхнул на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Известно, что пламя распространилось на площади 25 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано к 7.24. Специалисты, работающие на месте происшествия, устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.

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