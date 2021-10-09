Троих морпехов США, сотрудников посольства, заподозрили в краже рюкзака у мужчины в баре в центре Москвы

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9 октября 2021, 11:27 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Троих морпехов США, административно-технических сотрудников американского посольства в Москве, подозревают в краже у мужчины рюкзака. Инцидент произошел в одном из кафе в центре Москвы.

Детский психолог Дмитрий Корнилов, как он поделился, пришел в бар вечером "после тяжелого рабочего дня". Рюкзак он оставил под барной стойкой. Отлучился на несколько минут, вернувшись через пять минут не обнаружил своего рюкзака. Он назвал сумму ущерба 15 тысяч рублей. В рюкзаке была небольшая сумма денег, компьютерная мышка и документы. Пришлось вызвать полицию. Оперативники быстро нашли подозреваемых.

Полиция потребовала от американской дипмиссии снять с подозреваемых дипломатический иммунитет для привлечения к ответственности.

МИД РФ уже направил ноту в посольство США с просьбой снять иммунитет со своих сотрудников. В случае отказа им придется покинуть территорию России.

Читатели газеты Washington Post возмутились поступком своих соотечественников и полагают, что им лучше самим уехать из Москвы.

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