Количество погибших от употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 21

Количество погибших в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области увеличилось до 21. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 8 октября, власти региона.
В пресс-службе правительства Оренбургской области уточнили, что к вечеру пятницы от отравления метанолом после употребления суррогатного спиртного на территории регионе скончался 21 человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сегодня сообщалось, что количество жертв достигло семнадцати.
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