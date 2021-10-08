Количество погибших от употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 21

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8 октября 2021, 19:44 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Количество погибших в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области увеличилось до 21. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 8 октября, власти региона.

В пресс-службе правительства Оренбургской области уточнили, что к вечеру пятницы от отравления метанолом после употребления суррогатного спиртного на территории регионе скончался 21 человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сегодня сообщалось, что количество жертв достигло семнадцати.

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