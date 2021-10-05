В Челябинске дважды наказали любителя громкой музыки

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5 октября 2021, 17:33 Анна Семенова

За громкую музыку можно наказать. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Молодой человек наплевательски отнесся не только к своим соседям, но и к суду.

У каждого хоть раз в жизни был такой сосед, который ночами любит громко послушать музыку. Так, чтобы весь дом до утра не спал. И наверняка каждый сталкивался с тем, что никто с такими хулиганами связываться не хочет. Объясняют свою терпеливую позицию тем, что полиция на такой вызов не поедет, а если и поедет, то толку не будет, никак не накажут.

Эта история – доказательство того, что бороться с подобными персонажами можно и нужно. 25-летний челябинец измучил соседей регулярным ночным весельем. Многочисленные жалобы жильцов стали поводом для наложения штрафа. Суд постановил молодчику выплатить тысячу рублей. Однако тот не собирался оплачивать квитанцию.

Тут к делу подключились судебные приставы. Но и исполнительный лист не возымел должного воздействия на хулигана. А вот когда люди форме (приставы и полиция) явились к парню на порог, он сразу запел по-другому: пожелал немедленно оплатить свой штраф. Но было поздно. Нарушителя привлекли к административной ответственности повторно за уклонение от исполнения наказания. Пока судебные приставы вместе с «клиентом» ехали в отделение, он быстро оплатил свою задолженность через интернет. Но суд не принял это во внимание и назначил штраф в двойном размере. Уж на этот раз подсудимый тянуть не стал и выложил деньги прямо в здании суда.

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