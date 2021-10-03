Три человека, находившиеся на борту вертолёта R-44 упавшего в лесу около Лыткарино, погибли
Погибли два мужчины и женщина
3 октября 2021, 21:02
Три человека, находившиеся на борту легкомоторного вертолёта R-44 упавшего в воскресенье в лесу около Лыткарино, погибли. Представители управления МЧС по Московской области сообщили о крушении воздушного судна в Подмосковье. По данным источника "Интерфакса", на борту вертолёта находились двое мужчин и женщина.
Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи Лыткарино и Люберец. Три человека в результате авиакатастрофы погибли. После падения вертолёта возгорания не последовало.
На месте происшествия работают спасатели, привлечены 12 человек и четыре единицы техники.
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