Аргументы Недели Происшествия 13+

Три человека, находившиеся на борту вертолёта R-44 упавшего в лесу около Лыткарино, погибли

Погибли два мужчины и женщина

, 21:02

Три человека, находившиеся на борту вертолёта R-44 упавшего в лесу около Лыткарино, погибли
фото: pixabay.com

Три человека, находившиеся на борту легкомоторного вертолёта R-44 упавшего в воскресенье в лесу около Лыткарино, погибли. Представители управления МЧС по Московской области сообщили о крушении воздушного судна в Подмосковье. По данным источника "Интерфакса", на борту вертолёта находились двое мужчин и женщина.

Robinson R-44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи  Лыткарино и Люберец. Три человека в результате авиакатастрофы погибли. После падения вертолёта возгорания не последовало.

На месте происшествия работают спасатели, привлечены 12 человек и четыре единицы техники.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Экономика

Депутат бундестага Нольте заявил, что планы Германии отказаться от российского газа к 2045 году являются нереалистичными

Депутат бундестага Нольте заявил, что планы Германии отказаться от российского газа к 2045 году являются нереалистичными

Основой немецких климатических целей являются не до конца продуманные стратегии. Такое заявление сделал Ян Нольте, депутат бундестага от партии “Альтернатива для Германии”.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Криминал

Общество

В мире