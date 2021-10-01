Опубликовано видео крупного пожара на складе со строительными материалами в Новой Москве

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1 октября 2021, 11:51 Источник: РИА Новости

пожарные, фото: pixels.com

В пятницу, 1 октября, в Новой Москве загорелся склад со строительными материалами, общая площадь помещения - пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова горит одноэтажный железобетонный склад со строительными материалами с размерами 50 на 100 метров»,- пояснил собеседник.

По его словам, существует угроза распространения огня на соседнее здание. В МЧС уточнили, что произошло обрушение всей кровли склада, горение по всей площади.

К тушению пожара привлечена авиация Московского авиационного центра.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

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