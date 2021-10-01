В Мурманске разыскивают мужчину, подозреваемого в поджоге здания правительства

Сотрудники Росгвардии разыскивают человека, который подозревается в поджоге здания правительства Мурманской области. Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе ведомства.
«В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», - говорится в сообщении.
Источник в правительстве Мурманской области уточнил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери второго подъезда здания, где располагается кабинет губернатора, зал заседаний и другие помещения.
Отмечается, что виновным в нападении может быть кто-то из «идеологических противников» губернатора региона.
В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения, на которых мужчина в капюшоне подходит к дверям здания правительства, достает из пакета некий предмет, после чего появляется яркая вспышка. Поджигатель скрылся с места преступления.
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