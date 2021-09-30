Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать помощь родителям убитых в Гае девушек-студенток

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30 сентября 2021, 12:06 Источник: ТАСС

Глава Башкирии Радий Хабиров, фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам администраций Баймакского и Кугарчинского районов, где проживают родители убитых в ночь на четверг девушек в Гае, оказать всю необходимую помощь.

Одна из убитых в Оренбургской области девушек - несовершеннолетняя, ей было 17 лет. Двум было 18 и 19 лет. Девушки приехали на учебу в Гай из Башкирии, студентки медицинского колледжа снимали вместе квартиру.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Анжелика Линькова написала сегодня в Instagram:

"В Гае произошла трагедия. Утром трёх молодых девушек нашли убитыми. Одной из них было 17 лет. Остальные - совершеннолетние. Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь в чем это возможно".

Радия Хабирова цитирует пресс-служба: "Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия". Глава республики подчеркнул, что "сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь".

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