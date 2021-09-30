ФСБ сообщила о задержании лидера неонацистского объединения, планировавшего теракт во Владивостоке

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30 сентября 2021, 11:54

Федеральная служба безопасности во Владивостоке предотвратила подготовку террористического акта. Силовики задержали 21-летнего лидера регионального неонацистского объединения, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

По данным ФСБ, неонацист собирался устроить теракт во Владивостоке. Сотрудники спецслужбы при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружили компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению взрывчатки, четыре единицы холодного оружия, устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в отношении радикала возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту") УК России.

В сети опубликовано видео задержания радикалов.

В понедельник, 27 сентября, в Уфе силовиками были задержаны пятеро участников неонацистской группировки 2001-2003 годов рождения, готовящих теракт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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