В Челябинске такси с пассажиром залетело под поезд

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28 сентября 2021, 09:41 Анна Семенова

Водитель и пассажирка такси серьезно пострадали. Фото пресс-службы ГИБДД Челябинска.

Машинист пытался предотвратить аварию, но экстренное торможение не помогло.

«Яндекс. Такси» довольно часто упоминается в сводках ГИБДД. При таком огромном количестве брендированных машин в Челябинске, остаться незамеченными невозможно. А горожане часто жалуются на лихой стиль вождения таксистов.

Вчера, 27 сентября, на перегоне Синеглазово автомобиль с фирменной символикой оказался на путях, невзирая на запрещающий сигнал семафора. И застрял на переезде. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но это не спасло от столкновения. Фольксваген был смят тепловозом. В машине кроме водителя находилась пассажирка 22 лет. Оба пострадали и оказались в больнице.

Транспортная прокуратура проводит проверку: насколько верно сработала бригада поезда и хорошо ли обеспечивается безопасность на данном участке дороги. Что касается таксиста, ему грозит наказание за нарушение ПДД, а также за порчу имущества железной дороги.

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