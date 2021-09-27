Ярославский государственный университет сообщил об угрозах от студента

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27 сентября 2021, 21:53 Источник: РИА "Новости"

смартфон, фото: pixabay.com

Представитель Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) сообщил, что студент написал в чате учебной группы сообщение с угрозами. Староста сразу же связалась с руководителем учебного заведения.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Юноша в этот момент находился дома.

«Ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера … Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В дальнейшем с молодым человеком проводили работу полицейские»,- пояснили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что студент находился в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году. Сейчас университет работает в спокойном режиме, занятия проходят по расписанию.

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