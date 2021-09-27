Тигр откусил годовалому младенцу палец в крымском парке «Тайган»

В прокуратуре Крыма и управлении СК по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в парке «Тайган» тигр откусил годовалому ребенку палец. Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября.
По данным следствия, 22-летняя жительница Краснодара поднесла младенца 2020 года рождения вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение.
В республиканском Минздраве подтвердили, что ребенок доставлен в детскую больницу с ампутацией пальца, сейчас жизни малыша ничего не угрожает.
Прокуратура проводит проверку, направленную на выяснение всех деталей происшествия. Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных, а также действиям родителей «при исполнении ими обязанностей по воспитанию малолетнего».
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