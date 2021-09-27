В Челябинске схватили похитителя 30 крышек от колодцев

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 сентября 2021, 09:17 Анна Семенова

Всего мужчина поживился 30 люками. Фото: пресс-служба УМВД по Челябинску

Мужчина крал люки из разных районов города.

О том, что в Челябинске массово продают крышки от колодцев, горожане стали сообщать из разных районов. Эту тему даже подняла на одном из аппаратных совещаний в администрации градоначальник Наталья Котова. Мэр поручила правоохранительным службам взять расследование на особый контроль, ведь в открытые колодцы уже начали проваливаться люди. Буквально через день появилась информация о том, что более 15 крышек нашли в пункте приема металлолома.

А на прошлой неделе камера видеонаблюдения на улице Прокатная зафиксировала, наконец, вора. Был задержан 35-летний челябинец, который, к слову, уже был судим за аналогичные преступления.

На допросе мужчина признался, что люк с Прокатной – не единственная его добыча, всего он снял в разных точках города 30 крышек. Украденный металл задержанный отвозил на личном автомобиле в пункты приема, откуда полиция их благополучно изъяла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также будет проведена проверка в отношении пункта приема металлолома.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости