Три человека погибли и пять человек пострадали при ДТП в Кемеровской области

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26 сентября 2021, 10:35 Источник: МВД медиа

дорога, фото: pixabay.com

В Кемеровской области на улице Аэродромной в городе Белово в субботу около 23.00 произошло столкновение между двумя автомобилями. Об этом сообщили в воскресенье, 26 сентября, на сайте «МВД медиа».

«В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: водитель и пассажиры "Лады", в том числе двое несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. На место аварии выезжали следственно-оперативные группы ГУ МВД России по Кемеровской области и межмуниципального отдела МВД России «Беловский», а также экипажи ГИБДД.

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