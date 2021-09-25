В Подмосковье задержали подозреваемого в краже мобильного телефона

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25 сентября 2021, 19:26

фото: pixabay

В подмосковном Клину 62-летнего местного жителя ограбил его знакомый, как сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Злоумышленник похитил мобильный телефон, находясь у него в гостях. Уточняется, что сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

За совершение данного преступления был задержан 47-летний местный житель, в отношении него возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

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