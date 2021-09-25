В Челябинске сотрудница банка украла миллион со счетов вкладчиков

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25 сентября 2021, 08:15 Анна Семенова

Деньги уплывали со счетов клиентов, которые долго не выходили на связь. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Махинации она совершала, оформляя фиктивные доверенности.

Менеджер-контролер одного из челябинских отделений банка разработала целую схему для незаконного обогащения. За май и июнь прошлого года она «заработала» сверх обычного жалования более миллиона рублей. Жертвами ее стали вкладчики, а подельником – родственник мужа.

Обчищала женщина так называемые «невостребованные» счета. То есть те, по которым давно не было никаких движений. Банкир пыталась дозвониться до клиентов, и если они не отвечали, оформляла фиктивные доверенности, по которым ее соучастник и получал деньги.

Так 636 тысяч «уплыли» с вклада человека, который умер, еще 498 тысяч принадлежали мужчине, который попал в больницу и просто не мог ответить сотруднице банка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, женщина свою вину полностью признала, ущерб полностью возместила. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд. Вопрос о наказании ее подельника будет решаться отдельно, так как заключено досудебное соглашение.

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