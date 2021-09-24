Суд арестовал бывшего министра строительства и архитектуры Крыма Храмова

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24 сентября 2021, 18:03 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

Киевский районный суд Симферополя арестовал экс-министра строительства и архитектуры правительства Крыма Михаила Храмова. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Ранее сегодня стало известно, что суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который обвиняется в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю в прошлом году. Согласно материалам следствия, Кабанов, Храмов и генеральный директор компании "Мастер-ЮГ" Роман Журавлев похитили свыше 57 миллионов рублей бюджетных средств.

Судья Оксана Карчевская постановила заключить Михаила Храмова под стражу до 22 ноября текущего года. Адвокат бывшего министра намерен обжаловать решение.

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