В зоопарке Челябинска кто-то отравил бурых мишек

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24 сентября 2021, 12:39 Анна Семенова

Степан и Маша погибли от отравления... Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

За жизнь Степана и Маши сутки боролись ветеринары, но животные погибли.

О том, что в зоопарке не стало двух бурых медведей, сообщил сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на Администрацию города. Степан и Маша почувствовали себя плохо два дня назад. Ветеринары лечили их от рвоты, но вскоре пошла пена, начались судороги и диарея. Мишки никак не реагировали на раздражители. Спустя сутки, несмотря на все старания врачей, животных не стало…

А самое страшное в этой истории, что сотрудники зоопарка не верят в несчастный случай. Есть версия, что медведей отравили специально, так как на территории зверинца нашли тяжеленную сумку с фаршем и вареным мясом. «Челябинск Сегодня» также сообщает, что несколько недель назад схожие симптомы были и у бурой медведицы Бусинки, но ее удалось вылечить.

Полиция уже подключилась, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель.

Пока зоопарк закрыт для посещений.

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