Челябинка после наезда электросамоката потеряла память

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24 сентября 2021, 11:46 Анна Семенова

Электросамокаты могут нести реальную опасность. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

18-летний виновник ЧП ответит крупной суммой.

Как только электросамокаты появились на дорогах Челябинска, сразу появились и пострадавшие от мобильного транспорта. Начали сбивать детей и взрослых, страдали и сами самокатчики – один серьезно угодил под колеса авто. Несколько дел переросли в уголовные. Одно из таких происшествий случилось в мае в Ленинском районе. 18-летний парень арендовал электросамокат и взял «на борт» пассажира (хоть это и запрещено). Парочка мчалась по тротуару, но в какой-то момент транспорт вильнул, водитель потерял управление и влетел в пожилую женщину, идущую впереди. Пенсионерка упала на тротуар и ударилась головой.

В больнице у 65-летней пострадавшей обнаружилась черепно-мозговая травма и перелом ребра. Как сообщают сотрудники прокуратуры, пенсионерка потеряла память, ничего не помнит о своей жизни, на контакт с родственниками не идет, частично парализована.

Молодому человеку инкриминируют нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В суд прокурор направил иск с требованием компенсировать моральный вред в размере 1 миллион рублей. Теперь решение за Фемидой.

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