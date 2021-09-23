В здании ВШЭ в центре Москвы вспыхнул пожар

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23 сентября 2021, 15:05 Источник: РИА "Новости"

пожарный, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В здании Высшей школы экономики в центре Москвы днем в четверг, 23 сентября, произошел пожар. После возгорания строительного мусора из помещений были оперативно эвакуированы около ста человек.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что пожар вспыхнул в подвале здания Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке. В целях безопасности из помещений вывели почти сто человек.

Сотрудники пресс-службы столичного главка МЧС отметили, что к 14.32 возгорание строительного мусора в подвале удалось ликвидировать. Известно, что в настоящий момент на первом этаже здания ВШЭ проводится реконструкция.

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