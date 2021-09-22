В Челябинске со счета сироты списали долги умершего отца

Прокуратура и суд постановили вернуть все деньги ребенку.
К правоохранителям обратилась бабушка мальчика, которого воспитывает после смерти его родителей. Со счета сироты, куда приходила пенсия по потере кормильца в один прекрасный день была списана крупная сумма. Женщина начала разбираться, и оказалось, что средства ушли судебным приставам: у отца мальчика были долги.
Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, закончилась в пользу ребенка и его бабушки. Деньги предназначались несовершеннолетнему и никто не мог удержать их в счет погашения задолженностей отца, - сообщили в ведомстве.
В суд был направлен иск о возврате всей суммы мальчику. Фемида требования прокурора полностью удовлетворила. Ответчик попытался оспорить данное решение, но апелляцию отклонили.
В прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска сообщили, что следят за тем, как будет исполнено решение суда.
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