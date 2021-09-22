В Рязани почти три месяца ищут 26-летнюю маму двух дочек Елену Логунову

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22 сентября 2021, 17:34

В Рязани почти три месяца ищут молодую женщину, маму двух дочек Елену Логунову, в девичестве Кошелеву.

22 июля Елене исполнилось 26 лет. А 25 июля супруг женщины Александр Логунов заявил об её исчезновении.

По словам мужчины, Елена в тот день она уложила детей спать, в 15 часов ушла из дома, поехала на Полетаевский рынок ушла из дома купить что-то из одежды. Домой Елена не вернулась.

У супругов две маленькие дочки. Старшей - два года, младшей на момент пропажи матери было четыре месяца.

Женщину ищут мама, родственники, друзья, полиция, волонтеры группы "Лиза Алерт".

Подруги Лены говорят, что она очень ответственная мама, не могла просто так оставить детей и уйти из дома.

По телевидению прошла программа по поводу исчезнования жительницы Рязани. На программе Андрея Малахова выступила частный детектив Екатерина Шумякина. По ее словам, муж пропавшей женщины в течение дня ездил по разным районам города, около 17 часов направился в гараж с двумя чемоданами.

Отмечается, что просмотр записей с камер наблюдения не дал никаких результатов.

После исчезновения Елены Логуновой в Рязани возбуждено уголовное дело по статье "убийство". После программы Малахова расследование дела передано в Главное управление СК России.

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