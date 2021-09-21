В Красноярске в понедельник пропали две школьницы

В Ленинском районе Красноярска в понедельник, 20 сентября, пропали две девочки 12 и 14 лет. Согласно последней информации краевого главка МВД, несовершеннолетние вышли из школы, но домой не вернулись.
Вчера вечером в дежурную часть отдела полиции №4 обратился отец двенадцатилетней девочки, который сообщил, что его дочь с четырнадцатилетней подругой вышли из школы №3 на улице Чайковского около 16.00 по местному времени (12.99 по Москве). С тех пор о местонахождении несовершеннолетних данных нет.
Помощь полицейским в установлении местонахождения двух школьниц в настоящий момент оказывают волонтеры.
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