В Красноярске в понедельник пропали две школьницы

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21 сентября 2021, 14:01 Источник: ГУМВД России по Красноярскому краю

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Ленинском районе Красноярска в понедельник, 20 сентября, пропали две девочки 12 и 14 лет. Согласно последней информации краевого главка МВД, несовершеннолетние вышли из школы, но домой не вернулись.

Вчера вечером в дежурную часть отдела полиции №4 обратился отец двенадцатилетней девочки, который сообщил, что его дочь с четырнадцатилетней подругой вышли из школы №3 на улице Чайковского около 16.00 по местному времени (12.99 по Москве). С тех пор о местонахождении несовершеннолетних данных нет.

Помощь полицейским в установлении местонахождения двух школьниц в настоящий момент оказывают волонтеры.

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