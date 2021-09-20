Направлявшийся из Антальи в Екатеринбург самолет совершил посадку в Сочи из-за смерти женщины на борту

В понедельник, 20 сентября, самолет, выделивший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажира на борту. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».
Во время выполнения рейса Анталья – Екатеринбург у женщины ухудшилось самочувствие. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи.
Членами экипажа и врачом из числа пассажиров на борту женщине была оказана первая медицинская помощь. Она умерла до окончания посадки.
В пресс-службе аэропорта Сочи уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган.
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