Направлявшийся из Антальи в Екатеринбург самолет совершил посадку в Сочи из-за смерти женщины на борту

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20 сентября 2021, 11:39 Источник: ТАСС

самолет, фото: pixabay.com

В понедельник, 20 сентября, самолет, выделивший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажира на борту. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

Во время выполнения рейса Анталья – Екатеринбург у женщины ухудшилось самочувствие. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи.

Членами экипажа и врачом из числа пассажиров на борту женщине была оказана первая медицинская помощь. Она умерла до окончания посадки.

В пресс-службе аэропорта Сочи уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган.

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