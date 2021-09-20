Устроившего стрельбу в пермском университете задержали

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20 сентября 2021, 10:44 Источник: РБК

фото: сайт МВД РФ

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия.

По предварительной информации, в результате стрельбы погибли три человека.

Ранее сообщалось, что перед нападением Бекмансуров опубликовал заявление в соцсети «Вконтакте». Он пояснил, что случившееся не является терактом, и он это планировал с 10 класса.

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