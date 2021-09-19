Спасателям удалось обнаружить потерявшегося на Эльбрусе альпиниста из США

Спасателям удалось обнаружить американского альпиниста, потерявшегося на горе Эльбрус на высоте порядка 5000 метров. Этой информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Подчеркивается, что сейчас гражданину Соединенных Штатов помогают спуститься вниз. Ранее отмечалось, что 19 сентября по спутниковой системе был получен сигнал SOS от американца, который потерялся на Эльбрусе на высоте 4957 метров.
В спасательной операции задействовали четверых сотрудников МЧС. Обнаружить гражданина США удалось в 21:26 по московскому времени.
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