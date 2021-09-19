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Спасателям удалось обнаружить потерявшегося на Эльбрусе альпиниста из США

, 22:29 Источник: РИА Новости

Спасателям удалось обнаружить потерявшегося на Эльбрусе альпиниста из США
pixabay.com

Спасателям удалось обнаружить американского альпиниста, потерявшегося на горе Эльбрус на высоте порядка 5000 метров. Этой информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Подчеркивается, что сейчас гражданину Соединенных Штатов помогают спуститься вниз. Ранее отмечалось, что 19 сентября по спутниковой системе был получен сигнал SOS от американца, который потерялся на Эльбрусе на высоте 4957 метров.

В спасательной операции задействовали четверых сотрудников МЧС. Обнаружить гражданина США удалось в 21:26 по московскому времени.

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