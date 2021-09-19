В Батайске сотрудники полиции обезвредили рядом со зданием школы вооруженного мужчину

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19 сентября 2021, 14:00

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сотрудники полиции обезвредили в Батайске Ростовской области мужчину, который размахивал ножом недалеко от школы. Данное происшествие случилось 8 сентября, уточнили сегодня в СУСК РФ по региону.

В областном ГУМВД отметили, что пьяный мужчина вел себя агрессивно и размахивал кухонным ножом. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и обезвредили нарушителя порядка.

Следственный отдел по городу Батайску СУСК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

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