В Батайске сотрудники полиции обезвредили рядом со зданием школы вооруженного мужчину
19 сентября 2021, 14:00
Сотрудники полиции обезвредили в Батайске Ростовской области мужчину, который размахивал ножом недалеко от школы. Данное происшествие случилось 8 сентября, уточнили сегодня в СУСК РФ по региону.
В областном ГУМВД отметили, что пьяный мужчина вел себя агрессивно и размахивал кухонным ножом. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и обезвредили нарушителя порядка.
Следственный отдел по городу Батайску СУСК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".
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