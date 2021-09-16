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В Перми задержали пенсионера, который производил выстрелы из окна дома рядом с детским садом

, 18:14 Источник: РИА Новости

В Перми задержали пенсионера, который производил выстрелы из окна дома рядом с детским садом
pixabay.com

В административном центре Пермского края правоохранители задержали пожилого мужчину, который ранее устроил стрельбу в доме близ детского сада. Данная информация поступила от ГУ МВД по региону.

Отмечается, что инцидент случился сегодня, 16 сентября, примерно в 11 утра по местному времени на улице Свиязева в Перми. Местные жители проинформировали о стрельбе полицейских.

СМИ Перми сообщили, что мужчина стрелял из окна, а затем попытался запереться в жилище. Была проведена спецоперация. В ней были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии. Задержанным оказался мужчина 1940 года рождения.

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