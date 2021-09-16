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В городе Покрове Владимирской области пропали трое мальчиков 8, 11 и 12 лет

, 14:13

В городе Покрове Владимирской области пропали трое мальчиков 8, 11 и 12 лет

В городе Покрове Владимирской области 14 сентября пропали трое мальчиков: 8-летний Тимур Субботин, 11-летний Виктор Вознов и 12-летний Виктор Чуваев. Третьи сутки детей ищут полиция, родственники и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Во вторник мальчики ушли из дома, с тех пор о них нет никакой информации.

Волонтеры опубликовали фото и приметы детей.

Виктор Чуваев - рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Виктор Вознов - рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.
Тимур Субботин - рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

В социальных сетях родные и знакомые мальчик пишут, что ребята иногда ездили на электричке в подмосковный город Орехово-Зуево, там зарабатывали  тем, что мыли автомобили у «Макдональдса».

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» призывают о помощи добровольцев в поиске ребят.

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