Пропавшую под Орлом девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, поиски которой в Орловской области вели около трех месяцев, обнаружена погибшей. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Согласно последним данным, тело девочки было найдено в подвале многоквартирного дома. Следователи в настоящий момент осматривают место обнаружения погибшей.
Напомним, девятилетняя школьница 18 июня текущего года пропала в селе Казарь Орловской области 18 июня 2021 года. Почти три месяца девочку, которая ушла из дома и не вернулась, искали более трех сотен человек из разных регионов страны.
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