На железнодорожной станции в Хабаровске обнаружили тело мужчины без головы

Старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова сообщила, что на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) обнаружено обезглавленное тело мужчины.
Чернакова отметила, что это «нормальный человек», не бездомный. По ее словам, выясняются обстоятельства смерти.
«Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан. Это 23-летний местный житель»,- уточнила она.
Пресс-секретарь ДВЖД Эдуард Круглов добавил, что тело мужчины нашел обходчик в колее. Инцидент произошёл 12 сентября в 11.30 (по местному времени).
«Но это случилось не во время столкновения с локомотивом. Пока не понятно, как это произошло»,- рассказали в организации.
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