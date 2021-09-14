На железнодорожной станции в Хабаровске обнаружили тело мужчины без головы

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14 сентября 2021, 10:47 Источник: РИА Новости

ж/д пути, фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова сообщила, что на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) обнаружено обезглавленное тело мужчины.

Чернакова отметила, что это «нормальный человек», не бездомный. По ее словам, выясняются обстоятельства смерти.

«Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан. Это 23-летний местный житель»,- уточнила она.

Пресс-секретарь ДВЖД Эдуард Круглов добавил, что тело мужчины нашел обходчик в колее. Инцидент произошёл 12 сентября в 11.30 (по местному времени).

«Но это случилось не во время столкновения с локомотивом. Пока не понятно, как это произошло»,- рассказали в организации.

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