В Испании из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать 2000 человек

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13 сентября 2021, 22:16 Источник: Росбалт

pixabay.com

Лесные пожары в Испании стали причиной эвакуации порядка 2000 человек в южном регионе страны Андалусия. Данная информация поступила от BBC News.

Отмечается, что пожары наблюдаются на побережье Коста-дель-Соль на возвышенности над городом-курортом Эстепона, пользующимся популярностью у туристов, со среды. Накануне пришлось эвакуировать 6 маленьких городов и деревень.

Кроме того, появилась информация о погибшем. Им стал сотрудник экстренных служб. По данным испанских СМИ, пожар распространился по площади в 7,4 тыс. га. К слову, летом текущего года природные пожары охватили Алжир, Турцию, Италию, Северную Македонию, Черногорию, Грецию.

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