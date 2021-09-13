Полиция задержала троих молодых людей по подозрению в убийстве студентки в Воронеже

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13 сентября 2021, 15:50 Источник: СКР

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В Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей по подозрению в убийстве студентки, уроженки Россошанского района.

9 сентября педагог одного из образовательных учреждений Борисоглебска заявил в полицию об исчезновении 20-летней учащейся.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье, 12 сентября, в поле недалеко от села Озерное Новохоперского района. По данному факту следователи СКР возбудили уголовное дело по статье "убийство".

По подозрению в совершении убийства были задержаны 20 и 23-летние жители Борисоглебского района и 26-летний уроженец Волгоградской области.

По версии следствия, узнав о наличии крупной суммы денег на банковской карте у знакомой, подозреваемые решили убить девушку, чтобы завладеть деньгами. Вечером 7 сентября злоумышленники обманным путем привезли девушку в Новохоперский район, убили её и спрятали тело в поле, предварительно похитив принадлежащие потерпевшей банковскую карту и мобильный телефон. После этого подозреваемые с места преступления скрылись.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия.

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