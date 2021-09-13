«Известия» сообщили о выявлении этиленгликоля в крови умерших жительниц Совхозной улицы в Москве

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13 сентября 2021, 07:49 Источник: Известия

лаборатория, pixabay.com

В крови умерших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, согласно предварительным данным, отравились арбузом, обнаружили следы этиленгликоля. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник.

Этиленгликоль является сиропообразной жидкостью с резким запахом и сладковатым привкусом. Его применяют как компонент для создания тормозных жидкостей, антифризов, средств для мытья окон, кремов для обуви.

Напомним, в минувший четверг бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать доставили в столичную больницу. Предполагалось, что они отравились арбузом. Пожилая женщина и девочка впоследствии скончались. Заведено уголовное дело по статье за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти человека.

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