«Известия» сообщили о выявлении этиленгликоля в крови умерших жительниц Совхозной улицы в Москве

В крови умерших жительниц Совхозной улицы в Москве, которые, согласно предварительным данным, отравились арбузом, обнаружили следы этиленгликоля. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник.
Этиленгликоль является сиропообразной жидкостью с резким запахом и сладковатым привкусом. Его применяют как компонент для создания тормозных жидкостей, антифризов, средств для мытья окон, кремов для обуви.
Напомним, в минувший четверг бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать доставили в столичную больницу. Предполагалось, что они отравились арбузом. Пожилая женщина и девочка впоследствии скончались. Заведено уголовное дело по статье за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти человека.
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