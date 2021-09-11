Шаурма среди крыс: челябинцы заболели сальмонеллезом, отведав фастфуд в киоске

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11 сентября 2021, 09:15 Анна Семенова

Шаурму крутили в окружении крыс. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Торговый павильон закрыли на полтора месяца.

Все пострадавшие полакомились быстрой едой в одном месте: на остановке «ДК ЧТПЗ», в киоске «Шаурма Халяль». Вскоре с одинаковыми симптомами люди начали обращаться к врачам: поднялась температура, начались рвота и диарея. Несколько человек пришлось даже госпитализировать. Диагноз у всех один – сальмонеллез.

Выяснив, что причина отравления у всех одна, в киоск отправилась проверка Роспотребнадзора. Специалисты зафиксировали более 20 нарушений. На продуктах не было маркировки, сроки годности были нарушены, условия хранения не соблюдались, необходимые документы отсутствовали. В ларьке хозяйствовали насекомые и грызуны. Воды в помещении нет, для готовки используется привозная, в уже использованной ранее таре!

Киоск по решению суда закрыли на 45 суток. За это время хозяин должен устранить все нарушения. А пострадавшие горожане намерены требовать с ларечника компенсацию.

Признаки сальмонеллеза:

- повышение температуры тела

- головная боль и ломота в мышцах

- слабость

- боли в околопупочной области и верхних отделах живота

- тошнота и повторяющаяся рвота, которая не приносит облегчения

- диарея

- обезвоживание

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