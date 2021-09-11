Еще три человека были госпитализированы в Москве после отравления членов одной семьи арбузом

Еще три человека были доставлены в медицинское учреждение после смертельного отравления двух жителей юго-востока Москвы арбузом. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу журналисты.
Согласно последним данным, в больницу были доставлены двое детей и взрослый человек. Накануне сообщалось, что один из госпитализированных – одиннадцатилетний сосед семьи, двое членов которой скончались после употребления арбуза.
Напомним, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку доставили в больницу с отравлением. Впоследствии ребенок и старшая женщина умерли.
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