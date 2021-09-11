Еще три человека были госпитализированы в Москве после отравления членов одной семьи арбузом

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11 сентября 2021, 09:03 Источник: Известия

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Еще три человека были доставлены в медицинское учреждение после смертельного отравления двух жителей юго-востока Москвы арбузом. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу журналисты.

Согласно последним данным, в больницу были доставлены двое детей и взрослый человек. Накануне сообщалось, что один из госпитализированных – одиннадцатилетний сосед семьи, двое членов которой скончались после употребления арбуза.

Напомним, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку доставили в больницу с отравлением. Впоследствии ребенок и старшая женщина умерли.

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