В ДТП на Дубнинской улице в Москве пострадал мальчик

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8 сентября 2021, 20:50

фото: сайт МВД РФ

В среду, 8 сентября, на Дубнинской улице, дом 27 произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал семилетний мальчик.

«По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан", не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем "Вольво". Ребенок находился в "Ниссане" в специальном детском удерживающем устройстве»,- пояснили в пресс-службе ГИБДД.

Ребенка госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – сотрясение головного мозга.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что на Сахалинской улице в Москве водитель сбил ребёнка на самокате и скрылся.

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