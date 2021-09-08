В ДТП на Дубнинской улице в Москве пострадал мальчик
8 сентября 2021, 20:50
В среду, 8 сентября, на Дубнинской улице, дом 27 произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал семилетний мальчик.
«По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан", не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем "Вольво". Ребенок находился в "Ниссане" в специальном детском удерживающем устройстве»,- пояснили в пресс-службе ГИБДД.
Ребенка госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – сотрясение головного мозга.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.
Ранее сообщалось, что на Сахалинской улице в Москве водитель сбил ребёнка на самокате и скрылся.
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