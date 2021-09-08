Челябинские полицейские нашли 53 пропавших люка от колодцев

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8 сентября 2021, 07:10 Анна Семенова

Открытые люки несут опасность челябинцам. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Все они оказались в пунктах приема металлолома.

На аппаратном совещании в городской администрации мэр Наталья Котова подняла вопрос о массовом исчезновении крышек канализационных люков. Люди в разных районах Челябинска жалуются на открытые коллекторы. Совсем недавно чуть не случилась трагедия – в люк на улице Мамина провалился первоклассник. Восьмилетний сорванец решил посмотреть, что находится под хлипкой фанерой, которой был прикрыт колодец. Не удержавшись, ребенок полетел вниз, прямо в холодную воду. К счастью, рядом находился отец мальчика, он сразу прыгнул следом и достал сына.

Градоначальница дала распоряжение сотрудникам полиции разобраться в проблеме. И вот, уже сегодня стало известно, что за сутки оперативники обнаружили 53 (!) крышки. Все они находились в пунктах приема металлолома. По факту всех этих находок заведут уголовные дела.

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