В Нижнем Новгороде две женщины попали под колеса локомотива, одна из них скончалась

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7 сентября 2021, 19:31 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В административном центре Нижегородской области локомотив сбил двух женщин, одной из которых выжить не удалось. Этой информацией поделились в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Трагедия случилась четвертого сентября в шестом часу вечера близ ул. Базовый проезд в Канавинском районе. Женщины попали под колеса локомотива вне железнодорожного перехода. При этом они были нетрезвыми.

Обеих увезли в лечебное учреждение Нижнего Новгорода. Одну из них врачи спасти не смогли, другая находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. По словам министра здравоохранения региона, умерла женщина 1958 года рождения. В реанимации находится женщина 1994 года рождения, ей пришлось ампутировать ногу.

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