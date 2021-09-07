Аргументы Недели Происшествия 13+

В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, который убил коллегу 16 ударами ножа

, 17:55 Источник: РИА Новости

В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, который убил коллегу 16 ударами ножа
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Пермском крае будут судить местного жителя, которого обвиняют в том, что он убил своего коллегу по работе 16 ударами ножа. Данная информация поступила от управления СК РФ по региону.

Отмечается, что речь идет о мужчине в возрасте 24 лет. В середине января он принял решение убить коллегу. У обвиняемого была к тому личная неприязнь.

Убийство было совершено в Кунгуре на улице. Мужчина ударил коллегу складным ножом 16 раз. 20-летний молодой человек умер на месте.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 7 сентября, в Старом Осколе 36-летний водитель убил на парковке одного человека и ранил еще одного гражданина. Подозреваемый в убийстве находился в состоянии алкогольного опьянения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Мнение

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

Экономика

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество