В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, который убил коллегу 16 ударами ножа

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7 сентября 2021, 17:55 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Пермском крае будут судить местного жителя, которого обвиняют в том, что он убил своего коллегу по работе 16 ударами ножа. Данная информация поступила от управления СК РФ по региону.

Отмечается, что речь идет о мужчине в возрасте 24 лет. В середине января он принял решение убить коллегу. У обвиняемого была к тому личная неприязнь.

Убийство было совершено в Кунгуре на улице. Мужчина ударил коллегу складным ножом 16 раз. 20-летний молодой человек умер на месте.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 7 сентября, в Старом Осколе 36-летний водитель убил на парковке одного человека и ранил еще одного гражданина. Подозреваемый в убийстве находился в состоянии алкогольного опьянения.

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