В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, который убил коллегу 16 ударами ножа

В Пермском крае будут судить местного жителя, которого обвиняют в том, что он убил своего коллегу по работе 16 ударами ножа. Данная информация поступила от управления СК РФ по региону.
Отмечается, что речь идет о мужчине в возрасте 24 лет. В середине января он принял решение убить коллегу. У обвиняемого была к тому личная неприязнь.
Убийство было совершено в Кунгуре на улице. Мужчина ударил коллегу складным ножом 16 раз. 20-летний молодой человек умер на месте.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 7 сентября, в Старом Осколе 36-летний водитель убил на парковке одного человека и ранил еще одного гражданина. Подозреваемый в убийстве находился в состоянии алкогольного опьянения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.