Двое детей пострадали в результате ДТП на МКАД

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7 сентября 2021, 10:17 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Московской кольцевой автодороге сегодня произошла авария с участием двух машин. Согласно последней информации столичной Госавтоинспекции, в результате случившегося травмы получили двое детей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 68-го километра МКАД. В результате столкновения автомобилей пострадали двое детей-пассажиров девяти и четырнадцати лет, которые находились в салоне первого транспортного средства. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Согласно предварительным данным, водитель другой машины не справился с управлением из-за сердечного приступа. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы.

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