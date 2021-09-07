Аргументы Недели Происшествия 13+

Двое детей пострадали в результате ДТП на МКАД

, 10:17 Источник: РИА "Новости"

Двое детей пострадали в результате ДТП на МКАД
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Московской кольцевой автодороге сегодня произошла авария с участием двух машин. Согласно последней информации столичной Госавтоинспекции, в результате случившегося травмы получили двое детей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 68-го километра МКАД. В результате столкновения автомобилей пострадали двое детей-пассажиров девяти и четырнадцати лет, которые находились в салоне первого транспортного средства. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Согласно предварительным данным, водитель другой машины не справился с управлением из-за сердечного приступа. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Интервью

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".

Аргументы НеделиАвторы АН

Экономика

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Общество

Экономика

В мире

В мире

Общество