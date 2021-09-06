В волгоградском баре избили темнокожего диджея за отказ поставить песню

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6 сентября 2021, 12:05 Источник: РИА Новости

бар, фото: pixabay.com

Волгоградская полиция проводит проверку по факту избиения темнокожего диджея в одном из городских баров за то, что он отказал посетителю поставить песню. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе МВД.

«Получилось так, что я стоял, играл в одном из заведений города и внезапно какой-то человек … Он подходит … И он борзо: "Эй, ты, поставь этот трек". Я – "Чувак, ты должен следить за своими манерами…". Сказал, что не поставлю этот трек, у меня его нет и не хочу.… Он начал меня толкать», - рассказал диджей Flavio в Instagram.

Затем посетитель его ударил. Тогда Flavio ударил его в ответ, но оказался на полу. По его словам, противник «сделал бросок». Он добавил, что мужчина ударил его несколько раз колбой от кальяна по голове.

Пострадавший обратился в больницу. У него диагностировали сотрясение головного мозга.

Владелец бара, в котором произошел инцидент, принял решение временно приостановить работу заведения. Предприниматель пояснил, что у него «нет возможности и желания работать», поскольку он «чувствует свою ответственность».

Ранее сообщалось о массовой драке в центре Москвы на Бауманской улице. Полсотни человек были доставлены в полицию.

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