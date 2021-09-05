В США принявший запрещенное вещество мужчина застрелил четырех человек, включая младенца

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5 сентября 2021, 22:44 Источник: РИА Новости

J.L. Sousa, Register/Global Look Press

В Соединенных Штатах мужчина из штата Флорида, принимавший запрещенные вещества, застрелил четверых, в том числе младенца. Этой информацией поделился в ходе пресс-конференции шериф округа Полк Грэди Джадд.

Стрельба произошла в двух разных местах в пятом часу утра. В перестрелке принимали участие сотрудники полиции. Среди них пострадавших нет. Они задержали стрелявшего, после чего нашли мертвых женщин, младенца и мужчину. Кроме того, у девочки были множественные огнестрельные ранения.

Шериф рассказал, что задержанный употреблял опасное запрещенное вещество. Отмечается, что одна женщина сообщила полицейским, что на улице в подозрительной машине находится странный мужчина, который говорил о наличии у него послания для ее дочери “от бога”.

Когда стражи порядка прибыли на вызов, машины не было. Прошло девять часов, и в трех километрах оттуда были слышны автоматические очереди. Полицейские приехали на место и столкнулись с грузовой машиной, охваченной пламенем. При этом из двора дома послышались хлопки. Через некоторое время на глаза им попался мужчина в бронежилете.

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